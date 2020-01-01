Полиция нашла руководителя банка, которая скрывалась за границей

Женщина украла 1,5 млн гривен.

Полицейские разыскали участницу организованной преступной группы, причастную к завладению средствами банковского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции у себя в Facebook.

Читай также: Звонили с банка, воровали деньги: в Украине разоблачили сеть мошенников

Так, по решению суда 58-летняя жительница Жидачева, которая скрывалась от органов правосудия за границей, сейчас находится под домашним арестом.

Следствие установило, что в течение 2015 - 2018 годов работники банка проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущие счета без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах.

Организовала деятельность группы 50-летняя жительница Жидачевского района, которая занимала должность руководителя отделения банка, а сообщниками были трое сотрудников этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет. Всего злоумышленники завладели средствами учреждения в сумме более полутора миллионов гривен, - говорится в сообщении.

Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.362 Уголовного кодекса Украины.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читай также: В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

Напомним, ранее в Киевской области мужчина украл у школьника портфель с учебниками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.