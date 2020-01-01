Экс-сотрудник прокуратуры пытался продать 56 кг ртути - СБУ

Контрразведка СБУ задержала торговцев особо опасным веществом.

В Ровно контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала незаконную деятельность группировки, которая в особо крупных размерах занималась сбытом опасной ядовитого вещества - металлической ртути. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что трое преступников, среди которых был экс-сотрудник прокуратуры, организовали незаконный бизнес по продаже ртути. Токсическое вещество они продавали крупными партиями в различных регионах Украины.



Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников "на горячем", когда те попытались продать 56 кг ртути недалеко от автовокзала в Ровно. За опасное вещество они планировали получить более полумиллиона гривен.



Правоохранители уголовное дело статье 321, ч. 4 УКУ. На данный момент устанавливаются источники происхождения ядовитого вещества.





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