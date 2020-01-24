ФСБ задержала в Крыму "украинского диверсанта"

Российские силовики якобы изъяли электродетонаторы, запалы, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество.

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Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Крыму местного жителя, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами. Об этом сообщает ресурс krymsos.

По информации оккупантов, они якобы обнаружили у задержанного девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов.

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Спецслужба сообщает, что “в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору)“.

Оккупационный “суд“ отправил подозреваемого под арест.

Также ФСБ распространила видео якобы с места обнаружения тайников с боеприпасами в Крыму.

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На нем видно, как сотрудники спецслужбы достают из неглубоких ям в земле пакеты и пластиковые бутылки из-под пищевых продуктов и бытовой химии. Внутри пакетов — замаскированные под перманентные маркеры детонаторы и запалы. В одном из тайников нашли канистру с веществом коричневого цвета. Сами схроны были оборудованы в лесополосе.

Напомним, в России освободили фигуранта дела Хизб ут-Тахрир. Истек пятилетний срок отбывания наказания для двоих политзаключенных крымских татар мусульман из Крыма.

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