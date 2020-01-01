Катар инвестирует в порт Ольвия 3,4 млрд грн - Гончарук

Николаевский порт Ольвия был передан в концессию.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о завершении концессионного конкурса. Победителем стала компания из Катара - QTerminals. Об этом премьер сообщил в своем Telegram.

Читай также: За задержки соцвыплат и зарплат украинцам будут платить компенсацию

“Концессия - это лучший способ привлечения средств в порт, оставляя его полностью в государственной собственности. Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру, привлечет новые грузы и маршруты“ - отметил премьер-министр.

Что получит украинский бюджет?

✔️ ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн;

✔️ обязательства - 3, 4 млрд гривен (за 5 лет);

✔️ средства для развития местной инфраструктуры Николаевщины - 80 млн грн.

Читай также: Гончарук рассказал, поддержит ли правительство инвесторов из РФ

В это же время министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий немного рассказал о самой компании. По его словам,QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов.

“В 2019 году QTerminals обработала 1 млн 320 тыс TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами“ - отметил министр.

Владислав Криклий / Facebook

Напомним, в Давосе Гончарук учил инвесторов говорить Слава Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.