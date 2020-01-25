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Скандальная Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Комментариев: 10
Депутат Госдумы подняла бокал за президента и перешла на украинский язык .
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
t.me/poklonskaya_nv

Депутат Госдумы РФ, а также бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с его днем рождения.

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Об этом она написала на своем Телеграм-канале.

К удивлению, скандальная Поклонская даже перешла на украинский язык и не упустила возможности напомнить о своем желании стать послом РФ в Киеве.

Сегодня день рождения у президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев, - написала Поклонская.

Она также заявила, что якобы видит желание президента Украины закончить войну на Донбассе, но ему мешают это сделать.

Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетки наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать, - написала она.

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Кроме того, депутат Госдумы заявила о своих планах в Украине. Поклонская якобы хочет завершить расследование "госпереворота и захвата власти" экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, экс-премьер-министром Арсением Яценюком, и предыдущим президентом Петром Порошенко.

У меня осталось незаконченное дело в Киеве - я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко, - добавила российский депутат.

Она также выразила надежду на то, что взаимоотношения между Москвой и Киевом станут теплее, как прежде.

Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих, - закончила Поклонская.

Также россиянка прикрепила фото с бокалом.

Напомним, первая леди трогательно поздравила мужа. Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.

 

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Теги: Поклонская, Зеленский, день рождения, поздравление
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Комментариев (11)
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Сайракс    25.01.2020, 18:28
Оценка:  -1
Сайракс
Так, Поклонская, ты давай не забывай с какой целью тебя заслали в лагерь неприятеля. Наведи там шороху, нам нужна дестабилизация московщины и благодатная почва для восстаний.
Uldrih    25.01.2020, 18:25
Оценка:  0
Uldrih
Молодец
Челобака    25.01.2020, 18:20
Оценка:  +3
Челобака
А я вам желаю что бы следующим презом у вас был кадыркин, что бы вы уже не сомневались что вы конченые азиатодегенератосвиномордые козлоебы
Распятый_мальчик    25.01.2020, 18:19
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Даже эта убогая мечтает свалить с помойки с названием сраССия
Graddfeydd    25.01.2020, 18:11
Оценка:  +4
Graddfeydd
О, Поклонская замироточила... Наверное, к дождю.
Mega_Jet    25.01.2020, 18:22
Оценка:  +1
Mega_Jet
ежемесячная мироточивость
Picard    25.01.2020, 18:04
Оценка:  +2
Picard
Блин красивая бабенка. Что же тебя к ордынцам занесло? Вот дура. Боевые потери.
Ты или трусы сними или крестик не надевай.
SAId    25.01.2020, 18:03
Оценка:  +6
SAId
и это кого то удивляет?
SAId    25.01.2020, 18:12
Оценка:  +2
SAId
вот и разница между Порохом и клоуном...вы можете представить что бы Пороха гоблины поздравляли и желали долгих лет жизни??
Челобака    25.01.2020, 18:17
Оценка:  +3
Челобака
а дыбыльным москвабадцам разве не пох кого поздравлять? они и за трапма бокалы поднимали, который в первые же дни разхуярил их ракетами, ввел новые санкции (адские), дал Украине оружие и перекрыл нах северный поток Мосkали самые конченые на всей планете
Picard    25.01.2020, 18:01
Оценка:  +3
Picard
Ну в конце могла бы переходить не на мову а на иврит, не для кого не секрет, что для москвичей иврит второй по значимости, после чеченского.
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