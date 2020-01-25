Скандальная Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Депутат Госдумы подняла бокал за президента и перешла на украинский язык .

Депутат Госдумы РФ, а также бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с его днем рождения.

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Об этом она написала на своем Телеграм-канале.

К удивлению, скандальная Поклонская даже перешла на украинский язык и не упустила возможности напомнить о своем желании стать послом РФ в Киеве.

Сегодня день рождения у президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев, - написала Поклонская.

Она также заявила, что якобы видит желание президента Украины закончить войну на Донбассе, но ему мешают это сделать.

Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетки наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать, - написала она.

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Кроме того, депутат Госдумы заявила о своих планах в Украине. Поклонская якобы хочет завершить расследование "госпереворота и захвата власти" экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, экс-премьер-министром Арсением Яценюком, и предыдущим президентом Петром Порошенко.

У меня осталось незаконченное дело в Киеве - я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко, - добавила российский депутат.

Она также выразила надежду на то, что взаимоотношения между Москвой и Киевом станут теплее, как прежде.

Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих, - закончила Поклонская.

Также россиянка прикрепила фото с бокалом.

Напомним, первая леди трогательно поздравила мужа. Сегодня Владимиру Зеленскому 42 года.

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