Уволенные и восстановленный судом мэр Черновцов получил компенсацию
Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период его отставки с 26 июля 2018 по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной.
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Как сообщает molbuk.ua, об этом свидетельствует электронная декларация должностного лица, которую он опубликовал на сайте Назка.
В своей декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда в размере 264 839 грн. Кроме того, мэр сообщил о полученной зарплату от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39500 грн.
Также Каспрук сообщил о получении компенсации по решению суда.
“Кстати, получил компенсацию по решению суда за девять месяцев вынужденного прогула. Сумма значительна. К сожалению, большая ее часть была потрачена как раз эти все судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда“, - сообщил городской голова.
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Как ранее сообщалось, в июле 2018 городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы Черновцов Алексея Каспрука.
В апреле 2019 Черновицкий окружной административный суд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.
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