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Уволенные и восстановленный судом мэр Черновцов получил компенсацию

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Судя по декларации, Алексей Каспрук получил более 250 тысяч.
Каспрук получил более 250 тысяч компенсации
Каспрук получил более 250 тысяч компенсации
molbuk.ua

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период его отставки с 26 июля 2018 по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной.

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Как сообщает molbuk.ua, об этом свидетельствует электронная декларация должностного лица, которую он опубликовал на сайте Назка.

В своей декларации Каспрук указал, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда в размере 264 839 грн. Кроме того, мэр сообщил о полученной зарплату от исполнительного комитета Черновицкого горсовета в размере 39500 грн.

Также Каспрук сообщил о получении компенсации по решению суда.

“Кстати, получил компенсацию по решению суда за девять месяцев вынужденного прогула. Сумма значительна. К сожалению, большая ее часть была потрачена как раз эти все судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда“, - сообщил городской голова.

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Как ранее сообщалось, в июле 2018 городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы Черновцов Алексея Каспрука.

В апреле 2019 Черновицкий окружной административный суд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.

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Теги: Черновцы, мэр, компенсация, суд
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