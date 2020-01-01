Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье охранник из ружья отстреливал воробьев внутри супермаркета

Комментариев: 0
Охранник отстреливал воробьев в торговом зале во время работы супермаркета.
В Запорожье охранник супермаркета стрелял по воробьям
В Запорожье охранник супермаркета стрелял по воробьям
vmestezp.org

В Запорожье охранник крупной сети супермаркетов стрелял по воробьям из пневматического ружья, прямо во время работы магазина. Об этом сообщает местное издание "Вместе".

Читай также: В Луганской области осужден убийца котят

Сообщается, что инцидент произошел 26 января, за полтора часа до закрытия супермаркета. Охранник стрелял в торговом зале из пневматического ружья в присутствии покупателей.

В администрации супермаркета не прокомментировали ситуацию. 



Напомним, в Бердянске Запорожской области объявили карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь