В Запорожье охранник из ружья отстреливал воробьев внутри супермаркета

Охранник отстреливал воробьев в торговом зале во время работы супермаркета.

В Запорожье охранник крупной сети супермаркетов стрелял по воробьям из пневматического ружья, прямо во время работы магазина. Об этом сообщает местное издание "Вместе".

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Сообщается, что инцидент произошел 26 января, за полтора часа до закрытия супермаркета. Охранник стрелял в торговом зале из пневматического ружья в присутствии покупателей.



В администрации супермаркета не прокомментировали ситуацию.