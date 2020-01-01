В Запорожье охранник из ружья отстреливал воробьев внутри супермаркета
Охранник отстреливал воробьев в торговом зале во время работы супермаркета.
В Запорожье охранник крупной сети супермаркетов стрелял по воробьям из пневматического ружья, прямо во время работы магазина. Об этом сообщает местное издание "Вместе".
Читай также: В Луганской области осужден убийца котят
Сообщается, что инцидент произошел 26 января, за полтора часа до закрытия супермаркета. Охранник стрелял в торговом зале из пневматического ружья в присутствии покупателей.
В администрации супермаркета не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в Бердянске Запорожской области объявили карантин.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.