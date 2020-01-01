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Патрули ОБСЕ за месяц блокировались 90 раз – штаб

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Больше всего нарушений зафиксировано в районе сел Верхнешироковское и Заиченко, которые контролируются сепаратистами "ДНР".
Наблюдателей ОБСЕ регулярно задерживают на Донбассе
Наблюдателей ОБСЕ регулярно задерживают на Донбассе
Пресс-служба ОБСЕ

Подразделения сепаратистов регулярно препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. В январе таких инцидентов было более 90, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 2 февраля.

Отмечается, что больше всего задержек наблюдателей в доступе на оккупированные территории были зафиксированы вблизи сел Верхнешироковского (22) и Заиченко (17).

При этом в отчете ОБСЕ за 31 января сообщается о том, что сепаратисты отказали наблюдателям в проезде на территорию через блокпост вблизи Заиченко, а также задержали патруль ОБСЕ на 20 минут во время прохождения блокпоста западнее Верхнешироковского. Оба населенных пункта находятся под контролем "ДНР".

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии являются недопустимыми", – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что сепаратисты уже неделю не пускают патруль миссии ОБСЕ на участок разведения сил в районе Петровского. В то же время беспилотнику ОБСЕ мешают летать, глуша сигнал GPS.

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Источник: korrespondent.net

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