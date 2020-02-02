Нашлась пенсионерка, которой посоветовали продать собаку за коммуналку

Пенсионерка из Кировоградской области стала знаменитой после инцидента с нардепом Брагарем.

Пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области стала знаменитой после того, как нардеп Евгений Брагарь посоветовал ей продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Напомним, нардеп извинился и пояснил свои слова. Об этом пишет Страна.

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Ранее пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из телеканалов и пожаловалась на низкую пенсию и высокие тарифы. В частности, женщина раскритиковала недавно введенную дополнительную платежку о доставке газа.

Тогда нардеп Евгений Брагарь заявил.

Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить - сказал в прямом эфире Брагарь

От старости Шарик ослеп Страна

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Любовь Павловна живет сама. Ее собаку зовут Шарик. Он старый, ему 14 лет. Шарик явно не элитной породы и продать его нельзя.

Сама пенсионерка пообещала позже рассказать, что думает об оскандалившемся нардепе.

Ранее нардеп Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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