Нашлась пенсионерка, которой посоветовали продать собаку за коммуналку
Пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области стала знаменитой после того, как нардеп Евгений Брагарь посоветовал ей продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Напомним, нардеп извинился и пояснил свои слова. Об этом пишет Страна.
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Ранее пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из телеканалов и пожаловалась на низкую пенсию и высокие тарифы. В частности, женщина раскритиковала недавно введенную дополнительную платежку о доставке газа.
Тогда нардеп Евгений Брагарь заявил.
Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить - сказал в прямом эфире Брагарь
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Любовь Павловна живет сама. Ее собаку зовут Шарик. Он старый, ему 14 лет. Шарик явно не элитной породы и продать его нельзя.
Сама пенсионерка пообещала позже рассказать, что думает об оскандалившемся нардепе.
Ранее нардеп Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
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