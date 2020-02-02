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Нашлась пенсионерка, которой посоветовали продать собаку за коммуналку

Комментариев: 3
Пенсионерка из Кировоградской области стала знаменитой после инцидента с нардепом Брагарем.
Пенсионерка живет одна
Пенсионерка живет одна
Страна

Пенсионерка Любовь Павловна из Кировоградской области стала знаменитой после того, как нардеп Евгений Брагарь посоветовал ей продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Напомним, нардеп извинился и пояснил свои слова. Об этом пишет Страна. 

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Ранее пенсионерка позвонила в прямой эфир одного из телеканалов и пожаловалась на низкую пенсию и высокие тарифы. В частности, женщина раскритиковала недавно введенную дополнительную платежку о доставке газа. 

Тогда нардеп Евгений Брагарь заявил.

Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить - сказал в прямом эфире Брагарь

От старости Шарик ослеп
От старости Шарик ослеп
Страна

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Любовь Павловна живет сама. Ее собаку зовут Шарик. Он старый, ему 14 лет. Шарик явно не элитной породы и продать его нельзя.

Сама пенсионерка пообещала позже рассказать, что думает об оскандалившемся нардепе. 

Ранее нардеп Брагарь предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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Также у пенсионерки есть кошка
Также у пенсионерки есть кошка
Страна

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Теги: евгений брагарь, собака, продажа
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Комментариев (6)
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Anvla    02.02.2020, 18:26
Оценка:  0
Anvla
Гламурный депутат
ВосставшийИзБана    02.02.2020, 18:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
К чему ходить окольными путями? Пиши прямо - лгбт. От лгбтшной партии. Кстати, когда нам втюхивали эти партийные списки, нам что-то пели про коллективную ответственность. Так вот где она?
Антибес    02.02.2020, 18:17
Оценка:  -3
Антибес
Лучше Поросёнка Педю вместе со всеми его подельниками продать в ЛДНР.
ВосставшийИзБана    02.02.2020, 18:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это он посоветовал продать собачку?
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:50
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Хорошо, если собака друг. И плохо, если друг - собака.
MykRom    02.02.2020, 17:55
Оценка:  +8
MykRom
Лучше, когда друг - собака, но не Брагарь.
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