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ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

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Спасители призывают быть осторожными местных жителей и туристов.
В Карпатах возможен сход лавин
В Карпатах возможен сход лавин
EPA/UPG

В понедельник, 3 февраля, в Карпатах наблюдается высокий уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. 

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Так, уровень снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской оценивается как значительный (3 уровень). В соответствии с прогнозом Укргидрометцентра, такая ситуация будет наблюдаться целый день 3 февраля.

Напомним, ранее на Закарпатье построили вертолетную площадку и паркинг для Пэрис Хилтон.

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Теги: Карпаты, Лавины, Опасность
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