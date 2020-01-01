ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Спасители призывают быть осторожными местных жителей и туристов.

В понедельник, 3 февраля, в Карпатах наблюдается высокий уровень опасности схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Так, уровень снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской оценивается как значительный (3 уровень). В соответствии с прогнозом Укргидрометцентра, такая ситуация будет наблюдаться целый день 3 февраля.

Напомним, ранее на Закарпатье построили вертолетную площадку и паркинг для Пэрис Хилтон.

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