Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избивали задержанного: В Одессе отстранили двух полицейских

Комментариев: 0
Двум полицейским грозит до 8 лет тюрьмы за неправомерное применение насилия при задержании.
Суд отстранил двух сотрудников полиции в Одесской области
Суд отстранил двух сотрудников полиции в Одесской области
flickr.com

Заводский суд Николаева отстранил двух сотрудников полиции Одесской области за подозрение в неправомерном применении насилия при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Читай также: Снимали блог: Двое экстремалов упали в шахту с высоты 500 метров

Отмечается, что полицейские применили насилие к мужчине, задержанному за якобы совершение административного правонарушения. Досудебное разбирательство в этом деле продолжается. Если полицейских признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы. 

Напомним, во Львове пьяная женщина напала на полицейскую.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Офис прокурора, полиция, отстранили, избиение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь