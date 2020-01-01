Избивали задержанного: В Одессе отстранили двух полицейских

Двум полицейским грозит до 8 лет тюрьмы за неправомерное применение насилия при задержании.

Заводский суд Николаева отстранил двух сотрудников полиции Одесской области за подозрение в неправомерном применении насилия при задержании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Отмечается, что полицейские применили насилие к мужчине, задержанному за якобы совершение административного правонарушения. Досудебное разбирательство в этом деле продолжается. Если полицейских признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы.



Напомним, во Львове пьяная женщина напала на полицейскую.

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