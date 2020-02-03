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СБУ задержала террориста "ДНР", который находился в розыске 6 лет

Комментариев: 1
Контрразведчики СБУ задержали боевика "ДНР" на пропускном пункте "Меловое".
В Луганской области СБУ задержала боевика "ДНР"
В Луганской области СБУ задержала боевика "ДНР"
ssu.gov.ua

В Луганской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика террористической организации "ДНР", который 6 лет скрывался от правоохранителей и пребывал в общегосударственном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что житель Славянска по своей инициативе вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР". Там он стал заместителя командира одного из взводов сепаратистов. Наемник сражался против украинской армии в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году террорист оставил ряды сепаратистов и уехал на заработки в Россию.

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СБУ провела спецоперацию, в результате которой преступника задержали на таможенном пункте пропуска "Меловое". На данный момент идут следственные действия. Задержанный дает показания о своей деятельности в составе террористической группировки.

Напомним, СБУ задержала пограничника-дезертира, скрывавшегося в России.

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Теги: СБУ, "ДНР, террорист, задержание, контрразведка, розыск
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Комментариев (1)
Letohradek    03.02.2020, 11:52
Оценка:  +1
Letohradek
Удавите ссученного, что бы у хрыпатого крысеныха не было соблазна вернуть его обратно - Путлеру!
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