В Раде создадут Кодекс поведения народного депутата, - Разумков
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время может появиться Кодекс поведения народного депутата.
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Об этом он заявил в ходе брифинга, передает 112 Украина.
Он отметил, что парламент уже занимается вопросом создания такого кодекса, чтоб недостойное поведение народных избранников могло быть наказано.
Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия, - сказал он.
Напомним, Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком. Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.
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