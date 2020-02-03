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В Раде создадут Кодекс поведения народного депутата, - Разумков

Комментариев: 3
Спикер Рады снова поднял тему поведения народного депутата.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
пресс-служба ВР

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время может появиться Кодекс поведения народного депутата.

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Об этом он заявил в ходе брифинга, передает 112 Украина.

Он отметил, что парламент уже занимается вопросом создания такого кодекса, чтоб недостойное поведение народных избранников могло быть наказано.

Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия, - сказал он.

Напомним, Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком. Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.

 

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Теги: Разумков, Кодекс поведения депутата, поведение, Брагар, скандал
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    03.02.2020, 14:49
Оценка:  +6
Lyonya-Space
А разрабатывать кодекс должен разминатель члена - Кива!
Юрий1    03.02.2020, 14:33
Оценка:  +10
Юрий1
Депутатов избирали для выполнения наказов избирателей. А таким депутатам как Шарикофф (Брагар), после всего им сказанного, в Раде не место. Он просто обязан уйти из Рады. А если сам не хочет покинуть кормушку, то другие депутаты, должны выбросить его из парламента, а не кодексы выдумывать.
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 14:06
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
"Моральный кодекс строителя коммунизма"?
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