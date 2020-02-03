В Раде создадут Кодекс поведения народного депутата, - Разумков

Спикер Рады снова поднял тему поведения народного депутата.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время может появиться Кодекс поведения народного депутата.

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Об этом он заявил в ходе брифинга, передает 112 Украина.

Он отметил, что парламент уже занимается вопросом создания такого кодекса, чтоб недостойное поведение народных избранников могло быть наказано.

Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия, - сказал он.

Напомним, Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком. Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.

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