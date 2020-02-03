Коррупция в Госрезерве: СБУ заявила о раскрытии схемы на 100 млн
Читай также: "Фискалов" обыскали из-за незаконного экспорта грецких орехов
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 3 февраля.
Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам. Правоохранители задокументировали факты незаконных действий по подготовке к сбыту товаров на общую сумму почти 100 млн гривен, - говорится в сообщении.
Читай также: Дубилет: Борьба с теневым рынком алкоголя принесла бюджету 400 млн
Также чиновник требовал деньги от подчиненных, руководителей предприятий сферы управления Госрезерва за пребывание на занимаемых должностях и не создание им искусственных препятствий в работе.
СБУ задокументировала вымогательство фигурантом $50 тысяч от директоров двух комбинатов. Также установлено, что он получил $20 тысяч за назначение руководителя одного из госпредприятий.
Напомним, ГБР раскрыло незаконную схему экспорта грецких орехов. В бюро сообщают, что ущерб составил 15 млн гривен.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.