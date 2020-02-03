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Коррупция в Госрезерве: СБУ заявила о раскрытии схемы на 100 млн

Комментариев: 1
Чиновник занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам.
Задержанный чиновник
Задержанный чиновник
СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 3 февраля.

Отмечается, что чиновник организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества Госрезерва, в частности продовольственных товаров.

Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам. Правоохранители задокументировали факты незаконных действий по подготовке к сбыту товаров на общую сумму почти 100 млн гривен, - говорится в сообщении.

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Также чиновник требовал деньги от подчиненных, руководителей предприятий сферы управления Госрезерва за пребывание на занимаемых должностях и не создание им искусственных препятствий в работе.

СБУ задокументировала вымогательство фигурантом $50 тысяч от директоров двух комбинатов. Также установлено, что он получил $20 тысяч за назначение руководителя одного из госпредприятий.

Фото с обыска
Фото с обыска
СБУ

Напомним, ГБР раскрыло незаконную схему экспорта грецких орехов. В бюро сообщают, что ущерб составил 15 млн гривен.

 

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Теги: СБУ, коррупция, взятка, госрезерв, взятки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Комментариев (1)
romanof    03.02.2020, 14:39
Оценка:  +1
romanof
Итог заранее известен.Заплатит залог пару тройку лимонов,и на свободу с чистой совестью.
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