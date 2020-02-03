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Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто

Комментариев: 1
Очевидцы сняли на видео огромный кортеж президента Турции. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class.
В Киеве сняли кортеж Эрдогана
В Киеве сняли кортеж Эрдогана
кадр из видео

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 автомобилей. Соответствующее видео обнародовали очевидцы.

Запись сняли возле станции метро Арсенальная.

Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли на Арсенальной. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class, - говорится в сообщении к видео.

Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.

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Теги: Киев, видео, кортеж, Эрдоган, правительственный кортеж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alkoholowe    03.02.2020, 17:44
Оценка:  +6
Alkoholowe
а зачем он сюда приперся?
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