Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто

Очевидцы сняли на видео огромный кортеж президента Турции. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class.

В Киеве сняли кортеж Эрдогана кадр из видео

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 автомобилей. Соответствующее видео обнародовали очевидцы.

Запись сняли возле станции метро Арсенальная.

Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли на Арсенальной. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class, - говорится в сообщении к видео.

Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.

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