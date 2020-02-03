Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто
Очевидцы сняли на видео огромный кортеж президента Турции. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 автомобилей. Соответствующее видео обнародовали очевидцы.
Запись сняли возле станции метро Арсенальная.
Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли на Арсенальной. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class, - говорится в сообщении к видео.
Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.
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