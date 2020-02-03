"Набора мемов ему достаточно". “Слуга народа" не будет наказывать Брагара
Пропрезидентская фракция “Слуга народа” не будет применять внутрипартийные санкции против нардепа Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и оплатить коммунальные услуги.
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Об этом заявил глава президентской партии и первый заместитель ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, передает Укринформ.
Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что-то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала выводы на будущее, - заявил Корниенко.
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Он также отметил, что проблема не в самом нардепе, а в ситуации с платежками за коммунальные услуги, которая и подтолкнула Брагара на столь скандальное заявление.
Напомним, Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком. Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.
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