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"Набора мемов ему достаточно". “Слуга народа" не будет наказывать Брагара

Комментариев: 3
Скандал с нардепом от СН получил неожиданное завершение.
Евгений Брагар
Евгений Брагар
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Пропрезидентская фракция “Слуга народа” не будет применять внутрипартийные санкции против нардепа Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку и оплатить коммунальные услуги.

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Об этом заявил глава президентской партии и первый заместитель ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, передает Укринформ

Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что-то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала выводы на будущее, - заявил Корниенко.

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Он также отметил, что проблема не в самом нардепе, а в ситуации с платежками за коммунальные услуги, которая и подтолкнула Брагара на столь скандальное заявление.

Напомним, Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком. Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.

 

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Теги: Брагар, скандал, СН, Корниенко
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Комментариев (3)
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colavova    03.02.2020, 18:42
Оценка:  +4
colavova
да какая разница
Адепт_реформ    03.02.2020, 18:33
Оценка:  +1
Адепт_реформ
А я с читаю шо мемов недостаточно, нужно еще его обосцать и дать тапком по губах.
al23atdhfkz    03.02.2020, 18:31
Оценка:  +1
al23atdhfkz
Какой пастух такие же и овцы.
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