В Тернопольской области мужчина застрял в окне дома и умер

При попытке пробраться через отверстие размером 50 на 60 см мужчина зацепился одеждой и оказался в ловушке.

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В Тернопольской области мужчина умер при попытке пробраться в собственный дом через окно. Об этом сообщает пресс-центр ГУ нацполиции в Тернопольской области.

В полиции рассказали, что 30 января мужчина выпивал со знакомыми. Вечером компания разошлась и потерпевший ушел домой.

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Мужчина решил зайти в подвал собственного частного дома. Однако ключей он с собой не имел и полез через небольшое окно с металлической рамой. При попытке пробраться через отверстие размером 50 на 60 см мужчина зацепился одеждой и оказался в ловушке, где и умер.

Тело погибшего нашли только утром. Следов насильственной смерти нет, однако точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай.

Напомним, в Николаеве парень на ходу выпрыгнул из окна троллейбуса. Таким рискованным способом молодой человек решил сбежать от кондуктора.

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