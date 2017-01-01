Падение двух школьниц из окна в Луцке: названа причина

Две девочки, которые вчера выпали из окна 7 этажа в Луцке, оказались сестрами.

Поліція назвала причину падения двух сестер из окна в Луцке Волинські новини

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Полиция Луцка расследует обстоятельства падения двух школьниц из окна, в результате которого 15-летняя девочка погибла, а вторая - в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщила пресс-служба полиции Волынской области, по предварительным данным, произошедшее является несчастным случаем, а не попыткой самоубийства.

Девушки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и стала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации, - заявили полицейские.

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Решается вопрос о внесении сведений о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание “Волинсьскі новини“ пишет, что школьницы – двоюродные сестры. Одна из них родом из села Лище Луцкого района, другая – из Винницкой области. Обоим девушкам – по 15 лет.

Также сообщается, что квартира, где произошла трагедия, была заперта изнутри.

Напомним, вчера стало известно, что в Луцке из окна 7 этажа выпали две 15-летние девочки. Одна школьница погибла, вторую сейчас пытаются спасти медики реанимационного отделения местной больницы.

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