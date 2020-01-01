Крымнашиста Зубкова оккупационный суд в Крыму отправил под арест

Владелец частного зоопарка привлечен к ответственности за нападение его львов на туристку.

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Крымского предпринимателя Олега Зубкова, владельца частного зоопарка “Тайган“, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма, российские власти отправили под арест на два месяца. Об этом пишут российские СМИ.

Зубкова обвиняют в том, что по его вине в июле 2018 года лев из его парка травмировал туристку. На территории парка женщина подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил туристку.

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По словам женщины, в момент нападения хищников, Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. Женщину госпитализировали.

По словам Зубкова, туристка находилась в состоянии алкогольного опьянения, а львы, очень легко замечают подобное и реагируют на это крайне негативно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Зубкова. В суд дело попало в начале прошлого ноября, Зубков все это время оставался на свободе и даже встречался с чиновниками. Теперь его взяли под стражу.

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Для справки. Олег Зубков и его парк со львами “Тайган“ получили широкую известность еще до оккупации Крыма. Во время событий 2014 года Зубков активно поддерживал оккупантов. Однако уже вскоре у него возникли разногласия с оккупационной администрацией, после чего предприниматель стал часто давать интервью украинским СМИ, в которых жаловался на беспредел россиян.

Напомним, директор ялтинских зоопарков подал в суд на Поклонскую. Начальник крымских зоопарков Олег Зубков хочет взыскать с “прокурора“ Крыма Натальи Поклонской и телеканала Россия 24 миллион рублей.

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