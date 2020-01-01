“Они обнимаются и целуются”: Лукашенко ответил РФ на визит Помпео в Минск

Глава Белоруси резко ответил на панику РФ касательно визита Помпео.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что соседняя Россия обиделась из-за визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск.

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Об этом передает Белта.

По словам Лукашенко, россияне считают, что ему удалось достичь большего сотрудничества с американцами, нежели им. Он также отметил, что в отношениях между Беларусью и США наконец-то “закончился период холода”.

В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются, - сказал он.

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Лукашенко отметил, что россияне "подняли целый скандал” и обвинили его в подыгрывании Америке. Эти упреки Лукашенко считает необоснованными. Ведь, подчеркнул, он никогда не скрывал наличие "заочного" партнерства с американцами, а в частности с нынешним госсекретарем США.

Я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет, - сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко признался, что сотрудничал с Помпео, когда тот был еще директором ЦРУ, а в Беларуси они "проводили серьезнейшие операции".

Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира, - отметил он.

Напомним, Лукашенко и Помпео встретились в Минске. США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией, заявил госсекретарь.

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