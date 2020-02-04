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Министр Дубилет тратит на себя 3 тыс долларов в месяц

Комментариев: 16
При этом министр заявил, что мог бы тратить меньше.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / Instagram

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет признался, что ежемесячно тратит на себя около трех тысяч долларов. 

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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

При этом министр добавил, что мог бы тратить намного меньше, но на данный момент у его есть финансовая возможность тратит больше.

Кроме того, Дмитрий Дубилет искренне заявил, что все равно согласился работать в должности министра, если бы у него бы не было "финансовой подушки".

Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше, - сказал Дубилет.

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Напомним, зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП. В правительстве сейчас работают над "архитектурой" зарплат для топ-чиновников.

 

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Теги: Дубилет, зарплата, деньги, расходы
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Комментариев (16)
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askjhl    04.02.2020, 16:36
Оценка:  -4
askjhl
Ну так то при коммунистах была уравниловка, а теперь "каждому своё", почитатели нациков должны быть довольны.
МаксимУм    04.02.2020, 16:18
Оценка:  +3
МаксимУм
Один порохоботик с 10-15 аккаунтов фигачит... Ещё почти 5 лет трудиться ему... Как говорится собака лает, а караван идёт)))
Woodbrother    04.02.2020, 16:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Скоро весна - время садить зелень.
Letohradek    04.02.2020, 16:23
Оценка:  +1
Letohradek
Поразительно, что для тебя - зэбила, так и не доходит какую тупую, но брехливую скотину ты привел к власти!
korvin_ral    04.02.2020, 16:26
Оценка:  0
korvin_ral
Ну Порохоботам надо же отрабатывать денюжку =)
Woodbrother    04.02.2020, 16:06
Оценка:  +2
Woodbrother
Жирные слуги народа жирно жиреют на женьги налогоплательщиков. ЗЕ бобики, вы довольны ? Куда пропали все фанаты клоуна ЗЕ ? Давно что то их не слышно.
Letohradek    04.02.2020, 15:51
Оценка:  +3
Letohradek
Вот вам и "простые парни с народа" ... не то, что миллионер Порошенко ... Фанатики охрыпшей крысы, сглатывают ))
МаксимУм    04.02.2020, 16:06
Оценка:  +3
МаксимУм
Как говорил петя, отдохнувший за 600 тысяч долларов, я успешный бизнесмен и могу себе это позволить...
Woodbrother    04.02.2020, 16:08
Оценка:  +3
Woodbrother
Петя гулял за свои. И он не получал президентскую зарплату. Все деньги отдавал в детский интернат. Улавлитваете разницу ?
МаксимУм    04.02.2020, 16:16
Оценка:  +2
МаксимУм
Беда в том что петя не мог быть бизнесменом, он всю жизнь держслужбовець и ему нельзя заниматься бизнесом...
Letohradek    04.02.2020, 16:21
Оценка:  +3
Letohradek
Зэбил, суть в том, что Порошенко не скрывал того, что миллионер, эти же зэбильные ублюдки, шли на выборы с лозунгом - МЫ "простые парни от народа"! Голосуйте за нас! Мы не такие как Порошенко! И действительно, эта тупоголоваян саранча поимела лохов, вроде тебя )) Сглатывай ублюдочное!
Woodbrother    04.02.2020, 16:21
Оценка:  +2
Woodbrother
МаксимУм - да что ві такое говорите Прочитайте на досуге, кто такие госслужащие.
WTF2wtf    04.02.2020, 16:46
Оценка:  +1
WTF2wtf
А чего срач?
Дубилет официально долларовый миллионер с приличным капиталлом ...
подолянин    04.02.2020, 15:39
Оценка:  +2
подолянин
Что ни "слуга" - то "красавец". Они, что, специально набирают особей с быдлохаризмой?
Бугор19    04.02.2020, 15:45
Оценка:  +2
Бугор19
они понабирали сынков мажоров которые еще не знают как перед нищебродами везти себя. ведь они ранее привыкли понтоватся в клубах
WTF2wtf    04.02.2020, 16:41
Оценка:  +2
WTF2wtf
ВеЗти, Дубилет - "сынок мажора"???
Ты бы лучше школу не прогуливал, вместо того, чтобы свои фантазии постить ...
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