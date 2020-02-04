Министр Дубилет тратит на себя 3 тыс долларов в месяц
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет признался, что ежемесячно тратит на себя около трех тысяч долларов.
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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
При этом министр добавил, что мог бы тратить намного меньше, но на данный момент у его есть финансовая возможность тратит больше.
Кроме того, Дмитрий Дубилет искренне заявил, что все равно согласился работать в должности министра, если бы у него бы не было "финансовой подушки".
Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше, - сказал Дубилет.
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Напомним, зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП. В правительстве сейчас работают над "архитектурой" зарплат для топ-чиновников.
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