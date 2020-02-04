Дело Шеремета: Суд оставил Кузьменко в СИЗО на два месяца
Юлия Кузьменко останется в СИЗО до 3 апреля 2020 года.
4 февраля Печерский райсуд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО подозреваемой в деле Шеремета Юлии Кузьменко. Такое решение принял судья Виталий Писанец, удовлетворив ходатайство прокуратуры в деле об убийстве Шеремета.
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Вчера, 3 февраля, Печерский суд отказал защите Кузьменко в ходатайстве о переводе подозреваемой под ночной домашний арест. Кузьменко останется в СИЗО до 3 апреля 2020 года.
Напомним, в деле Шеремета продлен срок досудебного следствия.
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