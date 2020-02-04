Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Шеремета: Суд оставил Кузьменко в СИЗО на два месяца

Комментариев: 3
Юлия Кузьменко останется в СИЗО до 3 апреля 2020 года.
Детский хирург Юлий Кузьменко
Детский хирург Юлий Кузьменко
скриншот,

4 февраля Печерский райсуд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения в виде содержания в СИЗО подозреваемой в деле Шеремета Юлии Кузьменко. Такое решение принял судья Виталий Писанец, удовлетворив ходатайство прокуратуры в деле об убийстве Шеремета.

Читай также: Дело Шеремета: 30 свидетелей не подтвердили версию обвинения - адвокат

Вчера, 3 февраля, Печерский суд отказал защите Кузьменко в ходатайстве о переводе подозреваемой под ночной домашний арест. Кузьменко останется в СИЗО до 3 апреля 2020 года.

Напомним, в деле Шеремета продлен срок досудебного следствия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
dukeOd    04.02.2020, 16:04
Оценка:  +2
dukeOd
У нее "железное алиби" и такой же адвокат,по версии ,которого она могла зайти в фейсбук только с компьютера,а компьютер стоит дома..))поэтому в ночь убийства она была дома..
dukeOd    04.02.2020, 16:14
Оценка:  +1
dukeOd
Вопрос остантся открытым -почему у всех подозреваемые в одно и то же время были отключены телефоны??)
Woodbrother    04.02.2020, 15:58
Оценка:  -1
Woodbrother
Клоунскую прокуратуру вместе с клоунским прокурором пора отправить в отставку.
iviss    04.02.2020, 15:53
Оценка:  -5
iviss
Вот ган..ны, как реальных преступников казнокрадов выпускают, после чего зарешивается и дела рушаться. А выпустить одного из лучших детских хирургов нет, детские жизни им пофиг.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь