Изгнанный “слуга народа” Поляков пришел в Раду в футболке с собакой

Антон Поляков решил потроллить коллегу Брагара.

Народный депутат Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской партии “Слуга народа”, пришел на работу в парламент в футболке с собакой и провокационной надписью.

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Об этом сообщают Надзвичайні новини.

На футболке полякова изображена собака и надпись “Не продаюсь”. Очевидно, нардеп решил потроллить своего коллегу по цеху Евгения Брагара, который в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ.

Напомним, Зеленский вмешался в ситуацию женщины, которой советовали продать собаку. Кабмин по поручению главы государства узнал, какая реальная ситуация у пенсионерки, которой "слуга народа" советовал продать собаку.

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