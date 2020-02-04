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Изгнанный “слуга народа” Поляков пришел в Раду в футболке с собакой

Комментариев: 1
Антон Поляков решил потроллить коллегу Брагара.
Антон Поляков
Антон Поляков
nnovosti.info

Народный депутат Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской партии “Слуга народа”, пришел на работу в парламент в футболке с собакой и провокационной надписью.

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Об этом сообщают Надзвичайні новини.

На футболке полякова изображена собака и надпись “Не продаюсь”. Очевидно, нардеп решил потроллить своего коллегу по цеху Евгения Брагара, который в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ.

Напомним, Зеленский вмешался в ситуацию женщины, которой советовали продать собаку. Кабмин по поручению главы государства узнал, какая реальная ситуация у пенсионерки, которой "слуга народа" советовал продать собаку.

 

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Теги: Поляков, троллинг, Брагар
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Комментариев (1)
colavova    04.02.2020, 16:41
Оценка:  +1
colavova
коллеги)))
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