Идут 13-градусные морозы: В Гидрометцентре назвали дату резкого похолодания

С 8 февраля в Украине начнется сильное похолодание, но оно продлится недолго.

С субботы, 8 февраля, в Украине ожидается резкое похолодание, однако оно продлится всего несколько дней. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на ведущего синоптика отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Романа Мурмыло.

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8-9 февраля ожидается вторжение холодного арктического воздуха, ночью температура может упасть до 13 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее: от 2 до 8 градусов мороза, в зависимости от региона.



При этом синоптик уверил, что уже со вторника, 11 февраля, начнется потепление.



"11 февраля тепло вернется. Ночью будет около 0 градусов, а днем – стабильно положительная температура. Повышение и понижение температуры еще будут наблюдаться", – рассказал эксперт Укргидрометцентра.



Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады.

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