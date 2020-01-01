В Кабмине и МВД разошлись в зарплате Авакова на 100 тысяч

По информации правительства, зарплата главы МВД в декабре составила 186 тысяч гривен, а министерство сообщило, что что Аваков получил только 85 тысяч.

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Данные Министерства внутренних дел и Кабинета министров касаемо зарплаты главы МВД Арсена Авакова не сошлись, сообщают Українські новини.

Так, в Кабмине считают, что он в декабре 2019 года заработал 186 541 грн, а в МВД называют более скромную сумму - 85 865 грн.

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Данные о зарплатах членов правительства пресс-служба Камбина обнародовала еще в середине января.

Исходя из этой информации, Арсен Аваков в декабре получил 186 541 грн зарплаты, из которых 4 225 грн составили надбавки, а 137 317 грн - премия.

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Однако в ответе на запрос издания пресс-служба МВД сообщила, что в декабре прошлого года Арсен Аваков получил 85 865 гривен: 13 714 грн - это его должностной оклад, 4 823 грн министр получает за выслугу лет, за интенсивность труда ему доплачивают еще 13 714 грн, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну составляет 2 743 грн, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 2 743 грн, отпускные – 2 374 грн, командировочные – 8 092 грн, индексация - 652 грн, премия - 37 010 грн.

Так, у МВД и Кабмина значительно расходятся данные о размере премии Авакова. Или в министерстве ее приуменьшили на 100 тысяч гривен, или в правительстве ее завысили.

ukranews.com ukranews.com Напомним, правительство обнародовало зарплаты всех министров. В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен.

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