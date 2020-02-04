Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган объяснил свое приветствие "Слава Украине"

Комментариев: 4
Фраза "Слава Украине" является официальным приветствием и каждый глава государства использует эти слова, заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свое изречение "Слава Украине!" в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! ("Здравствуйте, солдаты")" - сказал Эрдоган.

Накануне Эрдоган приветствовал военных: "Слава Украине!". Президент Турции в Киеве возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".

Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Киев, Турция, визит, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    04.02.2020, 19:07
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Молодец, Тайип. Нужно уважать обычаи страны, куда приезжаешь
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:21
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
А я бы, мой дорогой Корнеплод, ещё бы и зиганул как следует!
Мухоморище    04.02.2020, 19:42
Оценка:  -1
Мухоморище
Зигани напротив портрета Путлера.
Шкиряк_и_Зорян    04.02.2020, 19:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Я так и делаю, так и делаю постоянно! И ещё пою гимн. Гимн СССР - новорусский так и не успел выучить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь