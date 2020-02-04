Эрдоган объяснил свое приветствие "Слава Украине"

Фраза "Слава Украине" является официальным приветствием и каждый глава государства использует эти слова, заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свое изречение "Слава Украине!" в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! ("Здравствуйте, солдаты")" - сказал Эрдоган.

Накануне Эрдоган приветствовал военных: "Слава Украине!". Президент Турции в Киеве возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".

Эрдоган передвигался по Киеву в кортеже из 19 авто

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