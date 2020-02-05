У Зеленского прокомментировали слухи о возобновлении водоснабжения Крыма

Постоянный представитель президента в АРК отрицает планы о восстановлении водоснабжения аннексированных Россией территорий.

Информация относительно планируемого восстановления водоснабжения Крыма не соответствует действительности. Об этом вечером во вторник, 4 февраля, заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - написал он.

Кориневич отметил, что "11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г. Севастополя".

Указанная комиссия посетит КПВВ Каланчак и перекрытый участок дамбы Северо-Крымского канала, поскольку он находится в непосредственной близости к КПВВ.

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым", - подчеркнул Кориневич. Он также посоветовал тем, кто распространяет подобные слухи, перестать искать везде "зраду".

Напомним, ранее до 85% пресной воды Крым получал из Днепра.

Как сообщалось, прошлым летом в Крыму потребовали вернуть водоснабжение. На что Кориневич отметил, что Днепр не течет по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины.

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