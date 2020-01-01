Дело Шеремета: Антоненко останется под арестом до 4 апреля

Суд продлил меру пресечения одному из ключевых подозреваемых.

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Печерский суд Киева оставил под стражей до 4 апреля подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ из зала суда.

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака и оставил Антоненко под стражей до 4 апреля. Данное решение может быть обжаловано в течение 5 дней.

Адвокаты Антоненко намерены подавать апелляцию.

Напомним, прокурор назвал картинку с Гитлером доказательством вины Антоненко. Обвинение считает, что одним из мотивов убийства Шеремета были карикатурные картинки с Гитлером.

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