Зеленский прибыл в Раду на заседание "Слуги Народа"
Фракция "Слуги Народа" проводит заседание в ВР.
6 февраля парламентская фракция "Слуга народа" проводит заседание, на которое прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги Народа" Александр Качура.
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"Начинается заседание фракции. Ждем приезда президента", - написал Качура.
Издание "Интерфакс-Украина" сообщает, что Зеленский прибыл на заседание.
Отмечается, что журналистов не пускают в конференц-зале в здании ВР, где проходит заседание.
Напомним, Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.
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