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Зеленский прибыл в Раду на заседание "Слуги Народа"

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Фракция "Слуги Народа" проводит заседание в ВР.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

6 февраля парламентская фракция "Слуга народа" проводит заседание, на которое прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги Народа" Александр Качура.

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"Начинается заседание фракции. Ждем приезда президента", - написал Качура.

Издание "Интерфакс-Украина" сообщает, что Зеленский прибыл на заседание.

Отмечается, что журналистов не пускают в конференц-зале в здании ВР, где проходит заседание.



Напомним, Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.

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Теги: Зеленский, фракция, Рада, заседание
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