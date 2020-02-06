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Москва прокомментировала наличие гражданина РФ в "правительстве ДНР"

Комментариев: 2
Кремль отрицает свое участие в данной ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о “непричастности РФ” к конфликту на востоке Украины, а назначение так называемым “премьер-министром” боевиков “ДНР“ гражданина России не говорит об обратном. Об этом сообщили российские СМИ. 

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Так, Песков отрицает любое участие официальных властей Российской Федерации в назначении Владимира Пашкова так называемым “премьер-министром ДНР”

Россия абсолютно не причастна к этому конфликту, — сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Говоря о возможном назначении гражданина РФ Владимира Пашкова так называемым “премьер-министром ДНР”, о чем говорили СМИ, Песков отметил, что “это же не официальное делегирование официального лица”.

В данном случае речь может только идти о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет, - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков отреагировал на заявление Эрдогана о Крыме. 

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Теги: Москва, Россия, ДНР, Песков
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Комментариев (3)
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Coюзник    06.02.2020, 13:22
Оценка:  +1
Coюзник
Вот так приехал чувак из Иркутска вышел на площадь в Донецке ... крикнул "Я хочу быть премьером" ... и тысячи дончан дружно в ответ "Ура!!! Мы так давно тябя ждали"
Coюзник    06.02.2020, 13:17
Оценка:  +1
Coюзник
Зеленый человечек
Lyonya-Space    06.02.2020, 13:12
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Из всего написанного я понял, что заблудиться могут не только военнослужащие, но и чиновники!
Заблядунов нарасеи много!
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