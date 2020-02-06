Москва прокомментировала наличие гражданина РФ в "правительстве ДНР"

Кремль отрицает свое участие в данной ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о “непричастности РФ” к конфликту на востоке Украины, а назначение так называемым “премьер-министром” боевиков “ДНР“ гражданина России не говорит об обратном. Об этом сообщили российские СМИ.

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Так, Песков отрицает любое участие официальных властей Российской Федерации в назначении Владимира Пашкова так называемым “премьер-министром ДНР”

Россия абсолютно не причастна к этому конфликту, — сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Говоря о возможном назначении гражданина РФ Владимира Пашкова так называемым “премьер-министром ДНР”, о чем говорили СМИ, Песков отметил, что “это же не официальное делегирование официального лица”.

В данном случае речь может только идти о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий нет, - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков отреагировал на заявление Эрдогана о Крыме.

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