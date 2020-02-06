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По просьбе "властей": В Крыму начались молебны о дожде

Комментариев: 4
Такие молебны организуют не первый раз, обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.
Северо-Крымский канал после аннексии
Северо-Крымский канал после аннексии
Корреспондент

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В храмах Симферопольской и Крымской епархии начались молебны о ниспослании влаги. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе епархии.

Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея, - говорится в сообщении.

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Собеседник агентства уточнил, что такие молебны организуют не первый раз, обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.

Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе, - уточнили в епархии.

Напомним, по информации СМИ, основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад. Из-за этого в городе начались перебои с водоснабжением.

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Теги: Крым, дождь, молебен, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fulminate    06.02.2020, 19:30
Оценка:  0
fulminate
Я немного погуглил, оказалось что в крыму среднегодовой уровень осадков около 0,43 м. Где-то больше, где-то меньше. Но в среднем цифра такая. Если я все правильно посчитал, то в год там выпадает 11,6 млрд кубометров воды. А Северо-крымский канал давал 12 млрд кубометров (380 кубов. в секунду)...
MykRom    06.02.2020, 19:29
Оценка:  0
MykRom
Если вода и появится, это на доказывает, что всевышний сжалился, или существует. Но молиться надо. А вдруг......
Путин-Xyйло    06.02.2020, 19:22
Оценка:  0
Путин-Xyйло
И пошёл дождь из камней!
Шкиряк_и_Зорян    06.02.2020, 19:16
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Можно дурачить часть народа все время и весь народ - некоторое время, но нельзя дурачить весь народ всё время.
Мухоморище    06.02.2020, 18:50
Оценка:  +1
Мухоморище
Бог от Гундяя отвернулся.Высохнет у крыму всё нахрен.
Npc7777    06.02.2020, 18:33
Оценка:  -5
Npc7777
Дождь со вчера на сегодня в мырохворець занеслы , а кастрюли =))))))))))))))) ?
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