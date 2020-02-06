По просьбе "властей": В Крыму начались молебны о дожде

Такие молебны организуют не первый раз, обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.

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В храмах Симферопольской и Крымской епархии начались молебны о ниспослании влаги. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе епархии.

Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея, - говорится в сообщении.

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Собеседник агентства уточнил, что такие молебны организуют не первый раз, обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.

Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе, - уточнили в епархии.

Напомним, по информации СМИ, основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад. Из-за этого в городе начались перебои с водоснабжением.

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