Нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Рады

На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием.

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Во время заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, в зале присутствовал человек с оружием. Об этом заявил внефракционный нардеп Сергей Рудык, сославшись на публикацию в Фейсбуке соответствующих фотографий из зала парламента.

Хотел обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР. Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа? - отметил Рудык.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету рассмотреть этот вопрос.

Напомним, сегодня в ходе утреннего заседания в Раде произошло несколько потасовок нардепов из-за законопроекта о рынке земли.

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