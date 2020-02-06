Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы заявили о вооруженном человеке в зале Рады

Комментариев: 2
На утреннем заседании руководство парламента сопровождал, скорее всего, охранник с оружием.
Стефанчук поручил разобраться
Стефанчук поручил разобраться
facebook.com/m.v.savrasov

Читай также: В Раде новая драка: Нардепы “Батькивщины“ штурмуют трибуну

Во время заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, в зале присутствовал человек с оружием. Об этом заявил внефракционный нардеп Сергей Рудык, сославшись на публикацию в Фейсбуке соответствующих фотографий из зала парламента.

Хотел обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР. Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа? - отметил Рудык.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету рассмотреть этот вопрос.

Напомним, сегодня в ходе утреннего заседания в Раде произошло несколько потасовок нардепов из-за законопроекта о рынке земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: оружие, фото, Верховная Рада, охрана, нардеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
alexin777    06.02.2020, 18:25
Оценка:  -1
alexin777
что то есть под пиджаком но что именно
может ствол
может банан
может бутылка
Lyonya-Space    06.02.2020, 18:16
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Наверно испугались маникюра Тимошенко...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь