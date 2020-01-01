В Полтавской области горела свалка

Пожар удалось ликвидировать.

Накануне, 5 января, загорелась Полтавская городская свалка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области.

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5 февраля в 13:50 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавского городского свалку твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га.

6 февраля пожарные продолжили тушение пожара.

К тушению привлечены 6 человек личного состава 4-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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Напомним, ранее в Дрогобыче чиновник растратил миллион на фиктивном вывозе мусора.

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