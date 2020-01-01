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Убийство Даши Лукьяненко: адвокат отказался защищать обвиняемого

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Рассмотрение дела по сути пришлось перенести из-за смены адвокатов обвиняемого.
Убийство Даши Лукьяненко: адвокат отказался защищать обвиняемого
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Адвокат подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался защищать его, в связи с чем первое судебное заседание по рассмотрению дела перенесли. Об этом отец убитой девочки рассказал Виктору Лобачу, председателю Ивановского поселкового совета в Одесской области, о чем тот и сообщил на своей странице в Фейсбук.

Так, заседание перенесли на 24 февраля, начало в 10:30.

От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется? - написал Лобач.

Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки. Убийцей оказался 22-летний сосед, которого следствие обвинило в сексуальном характере преступления.

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Теги: убийство, Одесская область, суд
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