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Сломанный микрофон в Раде: Арахамия хочет компенсацию в десятикратном размере

Комментариев: 3
Арахамия требует компенсации за сломанный Тимошенко микрофон.
Народный депутат Давид Арахамия
Народный депутат Давид Арахамия
Слуга Народа/Facebook

Глава парламентской фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия предложил партии “Батькивщина“ в десятикратном размере компенсировать ущерб за микрофон спикера Рады, сломанный Юлией Тимошенко. 

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Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Рады в пятницу, сообщает “Интерфакс-Украина“.

Я считаю, что “Батькивщина“ должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере“, - сказал Арахамия.

При этом Арахамия отметил, что не намерен подавать на Тимошенко в регламентный комитет Рады.

Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Рады
Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Рады
Андрей Мотовиловец/Facebook

Напомним, во время вчерашнего заседания Верховной Рады, в сессионном зале произошло несколько потасовок из-за споров об открытие рынка земли. Так, лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко заблокировала место спикера Разумкова и сломала его микрофон, порезав себе при этом руку.

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Теги: Тимошенко, Арахамия, микрофон, Рада, компенсация
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Комментариев (3)
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Carelessangel    07.02.2020, 17:50
Оценка:  0
Carelessangel
Бабу жЮлю эту шмара кислотой облить
толян04    07.02.2020, 17:45
Оценка:  -1
толян04
баба йуля попутала микрофон с вибратором?!
МаксимУм    07.02.2020, 17:42
Оценка:  -2
МаксимУм
А "подержаный" юлькой микрофон продать на аукционе...
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