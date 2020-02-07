Сломанный микрофон в Раде: Арахамия хочет компенсацию в десятикратном размере

Арахамия требует компенсации за сломанный Тимошенко микрофон.

Глава парламентской фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия предложил партии “Батькивщина“ в десятикратном размере компенсировать ущерб за микрофон спикера Рады, сломанный Юлией Тимошенко.

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Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Рады в пятницу, сообщает “Интерфакс-Украина“.



“Я считаю, что “Батькивщина“ должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере“, - сказал Арахамия.



При этом Арахамия отметил, что не намерен подавать на Тимошенко в регламентный комитет Рады.

Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Рады Андрей Мотовиловец/Facebook

Напомним, во время вчерашнего заседания Верховной Рады, в сессионном зале произошло несколько потасовок из-за споров об открытие рынка земли. Так, лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко заблокировала место спикера Разумкова и сломала его микрофон, порезав себе при этом руку.

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