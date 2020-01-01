Аваков отправил спецназ и Нацгвардию в Мукачево

В настоящее время проводится специальная полицейская операция и поиски участников перестрелки.

В Мукачево уже привлечены спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины Офис президента Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил министр, в настоящее время проводится специальная полицейская операция и поиски участников перестрелки.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализировали двух человек. Поиски участников перестрелки продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Аваков разделяет обеспокоенность местной власти криминогенной ситуацией в регионе, и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности в городе в оперативно-профилактической отработки привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Позже Мукачевский городской совет попросил Зеленского ввести в Мукачево Нацгвардию.

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