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Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении украинцев

Комментариев: 3
Во время визита в Италию президент Украины побывал на приеме у Франциска.
Встреча Зеленского с Папой Римским
Встреча Зеленского с Папой Римским
president.gov.ua

Владимир Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском и обсудил мир в Украине.

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"Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал Зеленский в Твиттере.

Офис президента обнародовал ряд фотографий с аудиенции Зеленского у понтифика.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил в Италии интеграцию в НАТО и ЕС.

 

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Теги: Зеленский, Папа Римский, Италия, Ватикан, Рим
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    08.02.2020, 13:33
Оценка:  -2
fkrfyfan
"Новая" власть продолжает политику старой, все визиты заканчиваются словами "попросил".
ira0960    08.02.2020, 13:58
Оценка:  0
ira0960
Об этом же подумала: попросил тут, попросил там, везде просит.
Стилистика    08.02.2020, 13:32
Оценка:  -3
Стилистика
Так Папа же Путин дружбан))
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