Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении украинцев

Во время визита в Италию президент Украины побывал на приеме у Франциска.

Владимир Зеленский в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском и обсудил мир в Украине.

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"Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал Зеленский в Твиттере.

Офис президента обнародовал ряд фотографий с аудиенции Зеленского у понтифика.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил в Италии интеграцию в НАТО и ЕС.