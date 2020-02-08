В Кузнице на Рыбацком начали строительство бронированного артиллерийского катера и десантно-штурмового катера.

Завод Кузница на Рыбацком в субботу, 8 февраля, приступил к строительству двух боевых катеров для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото начала строительства.

Cмотрите фотогалерею: Началось строительство двух боевых катеров для ВМС

Ранее сообщалось, что патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины. Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил контракт с Францией по патрульным катерам. В течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА.

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