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Началось строительство двух боевых катеров для ВМС

Комментариев: 4
В Кузнице на Рыбацком начали строительство бронированного артиллерийского катера и десантно-штурмового катера.
Началось строительство катеров для ВМС
Началось строительство катеров для ВМС
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Завод Кузница на Рыбацком в субботу, 8 февраля, приступил к строительству двух боевых катеров для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Заложено очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото начала строительства.

 

 

Ранее сообщалось, что патрульные катера США вошли в состав ВМС Украины. Катера Славянск и Старобельск успешно прошли ходовые испытания в Одессе и стали единицами украинского военного флота.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил контракт с Францией по патрульным катерам. В течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА.

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Теги: Украина, ВМС Украины, катера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ТТ69    08.02.2020, 15:53
Оценка:  +1
ТТ69
по цене платинового авианосца каждый......
fkrfyfan    08.02.2020, 15:02
Оценка:  -8
fkrfyfan
Шоколадный хряк и пьянь поросёнко продолжает тянуть из бюджета деньги на свои картонные катера
Noblesse_obliger    08.02.2020, 15:06
Оценка:  +6
Noblesse_obliger
Алень тупорылый,погугли чья кузница и не пиши сроаССейский бред!!!
СветБобра    08.02.2020, 15:07
Оценка:  +4
СветБобра
Дурник з на московії, завод, що виробояє катери належить Тигіпко.
СветБобра    08.02.2020, 14:34
Оценка:  +10
СветБобра
Ще треба с десяток ракетних катерів , озброєних ПКР Нептун
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