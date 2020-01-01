Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине 9 февраля: Теплый день сменится морозной ночью

Комментариев: 0
Украину ночью накроет морозная погода .
Днем будет тепло, а ночью - мороз
Днем будет тепло, а ночью - мороз
Freepic.com

Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет прохладной, осадков не ожидается. Облачно будет на все территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Погода в Украине 8 февраля: Морозы, солнечно и без осадков

На севере страны температура днем составит днем 1…- 1, ночью - 6…- 8;

В западных областях страны днем до 3…5 тепла, ночью - 4…- 6;

В центральной части Украины днем 0…+ 2, ночью - 10…- 17;

В южных областях температура воздуха днем от -1 до +3, ночью - 6…- 13.

В Крыму днем - 1… + 1, ночью -11…- 13;

На востоке страны днем - 5…- 7, ночью  - 15…- 17;

В Киеве температура воздуха днем 0…+ 2, ночью - 5…- 7.

 

Карта погоды на 9 февраля
Карта погоды на 9 февраля
meteo.gov.ua

 

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: погода, Украина, 9 февраля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь