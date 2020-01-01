Погода в Украине 9 февраля: Теплый день сменится морозной ночью

Украину ночью накроет морозная погода .

Днем будет тепло, а ночью - мороз Freepic.com

Погода в Украине в воскресенье, 9 февраля, будет прохладной, осадков не ожидается. Облачно будет на все территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На севере страны температура днем составит днем 1…- 1, ночью - 6…- 8;

В западных областях страны днем до 3…5 тепла, ночью - 4…- 6;

В центральной части Украины днем 0…+ 2, ночью - 10…- 17;

В южных областях температура воздуха днем от -1 до +3, ночью - 6…- 13.

В Крыму днем - 1… + 1, ночью -11…- 13;

На востоке страны днем - 5…- 7, ночью - 15…- 17;

В Киеве температура воздуха днем 0…+ 2, ночью - 5…- 7.

Карта погоды на 9 февраля meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев предупредили об ухудшении погоды.