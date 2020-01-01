В Запорожской области утонули три ребенка
В Запорожской области провалились под лед и утонули три ребенка. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 8 февраля.
"В 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения", – говорится в сообщении.
Местное издание 061 уточняет, что двое из погибших – близнецы. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно.
Ранее в Киеве в ванной утонул оставленный без присмотра ребенок, которому было менее двух лет. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.
Также сообщалось, что в Ялте двух человек смыло волной в море с причала. Инцидент произошел в районе пляжа Ласточкино гнездо.
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