В Запорожской области утонули три ребенка

Медики пытались спасти детей, но безрезультатно. Двое из погибших – близнецы, утверждают местные СМИ.

В Запорожской области провалились под лед и утонули три ребенка. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 8 февраля.

"В 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения", – говорится в сообщении.

Местное издание 061 уточняет, что двое из погибших – близнецы. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно.

Ранее в Киеве в ванной утонул оставленный без присмотра ребенок, которому было менее двух лет. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

Также сообщалось, что в Ялте двух человек смыло волной в море с причала. Инцидент произошел в районе пляжа Ласточкино гнездо.

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