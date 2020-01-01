"Реванш диктатуры": Семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому

Родственники погибших возмущены наглым поведением представителей режима Януковича, а также их явным чувством безнаказанности.

Читай также: ГБР объявило новое подозрение по делу Майдана

Представители семей Небесной Сотни обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с признаками антимайдановского реванша, которые они видят в заявлениях и действиях представителей режима Януковича. Открытое обращение опубликовано на Фейсбук-странице ОО “Семьи “Небесной Сотни“.

“Представители бывшего “Беркута“ и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону “майдановцев“, - говорится в обращении.

Читай также: Следствие по делу Майдана организовали так, чтобы не найти заказчиков

Родственники героев Небесной Сотни обвинили нынешнюю власть в бездействии, которое, по их мнению, наряду с угрозами и оскорблениями в адрес участников Революции Достоинства, приводит к обесцениванию достижений Революции Достоинства и осквернению памяти всех тех, кто отстаивал Украину.

Напомним, в Киев вернулись двое экс-беркутовцев, которых 29 декабря передали в ОРДЛО в рамках обмена. Обвиняемые в расстреле Евромайдана экс-правоохранители требуют отменить амнистию для участников Революции Достоинства и провести тщательное расследование тех событий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.