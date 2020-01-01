В регионах ликвидируют сервисные центры МВД

Ожидается, что это позволит уменьшить административные расходы. Сокращение работников составит от 3 до 8%.

Правительство сократило количество территориальных органов Министерство внутренних дел (МВД), ликвидировав региональные сервисные центры. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает пресс-службы МВД.

Ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%. Зато предусмотрено, что в областях, Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

"Это упростит процедуру обеспечения подразделений, непосредственно предоставляющих услуги, специальной и бланковой продукцией", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отмечается, что реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы.

Ранее премьер-министр Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата минимум на 10% в 2020 году.

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