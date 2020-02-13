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Коломойский займется изготовлением и продажей оружия

Комментариев: 5
Коломойский зарегистрировал две фирмы, которые будут производить оружие и боеприпасы.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
depositphotos.com

Олигарх Игорь Коломойский является одним из владельцев фирм ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", основной вид деятельности которых - производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Согласно данным Единого государственного реестра, обе фирмы были зарегистрированы 29 января 2020 года. Фирма "Таргет-М" числится по адресу во Львовской области: Дрогобыч, улица Бориславская, 82. На этом же адресе зарегистрировано "НПК-Галичина", которая принадлежит Коломойскому.

Фирма "Рокит-М" зарегистрирована в Ивано-Франковской области: в городе Надворная, улица Майданская, 5. Там же располагается еще одна компания Коломойского - "Нефтехимик Прикарпатья".

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Игорь Коломойский числится конечным бенефициарным владельцем в двух компаниях. Кроме него бенефициарами числятся: Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

Среди указанных видов деятельности компании: производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.

Напомним, Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обысков 1+1.

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Теги: Коломойский, оружие, боеприпасы, Рокит-М, Таргет-М
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    13.02.2020, 17:55
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А как же просто перестать стрелять?
Сливной-Бачок    13.02.2020, 17:28
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Ух бл.ядо сколько Жи.дов хотят зарабатывать на смертных Украинце.
Будем надеется, Что Трамп быстрее посадит этого пейсатого вора скоро
Сливной-Бачок    13.02.2020, 17:29
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Спасибо за полный список Жи.до-Воров. Теперь их всех нужно под расстрел.
WTF2wtf    13.02.2020, 17:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Простите, а можете уточнить, за что в данном случае "нужно под расстрел" ?
За то, что создают новую фирму, которая в Украине будет заниматься производством вооружений и боеприпасов?
ВосставшийИзБана    13.02.2020, 17:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Нужно просто внимательно посмотреть на этот список и понять, что eвpeи хотят зaрaботать на войне и поэтому война еще не скоро кончится.
ВосставшийИзБана    13.02.2020, 17:58
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Долго маялся с комментом, пока не нашел слово, которой бм считает недопустимым. Это слово - З А Р А Б О Т А Т Ь. Оказывается у нас это под запретом.
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