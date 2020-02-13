Коломойский займется изготовлением и продажей оружия

Коломойский зарегистрировал две фирмы, которые будут производить оружие и боеприпасы.

Олигарх Игорь Коломойский является одним из владельцев фирм ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", основной вид деятельности которых - производство оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Согласно данным Единого государственного реестра, обе фирмы были зарегистрированы 29 января 2020 года. Фирма "Таргет-М" числится по адресу во Львовской области: Дрогобыч, улица Бориславская, 82. На этом же адресе зарегистрировано "НПК-Галичина", которая принадлежит Коломойскому.



Фирма "Рокит-М" зарегистрирована в Ивано-Франковской области: в городе Надворная, улица Майданская, 5. Там же располагается еще одна компания Коломойского - "Нефтехимик Прикарпатья".

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Игорь Коломойский числится конечным бенефициарным владельцем в двух компаниях. Кроме него бенефициарами числятся: Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Корф Мордехай Иуда (Майами Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).



Среди указанных видов деятельности компании: производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.



Напомним, Зеленский допускает конфликт с Коломойским из-за обысков 1+1.

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