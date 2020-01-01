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В 2019 году полиция разоблачила восемь группировок торговавших людьми

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Наиболее распространенными ее формами стали трудовая и сексуальная эксплуатации.
В 2019 году полиция разоблачила восемь ОГП занимавшихся торговлей людьми
В 2019 году полиция разоблачила восемь ОГП занимавшихся торговлей людьми
pixabay.com

В 2019 году сотрудники Национальной полиции разоблачили восемь организованных преступных групп, которые занимались торговлей людьми. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

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Полицейские зарегистрировали 306 уголовных производств за совершение преступлений в сфере торговли людьми.

В 248 уголовных производствах уже установлены граждане, совершившие эти преступления. Кроме того, за год нам удалось задокументировать, и пресечь деятельность восьми организованных преступных групп, которые действовали в сфере торговли людьми, - сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко.

В целом, в 2019 году полицейские выявили 135 факта трудовой эксплуатации и 112 фактов - сексуальной эксплуатации. Кроме того, полицейские зафиксировали 47 фактов вовлечения в преступную деятельность, семь фактов торговли детьми и три - вовлечение в попрошайничество.

От действий преступников пострадали 262 человека. Это - 145 мужчин, 107 женщин и десять детей. 

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Напомним, ранее Нацполиция ликвидировала международный канал торговли людьми.

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Теги: Полиция, Торговля людьми, ОГП, Украина, Рабство
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