Суд оставил в силе арест Кузьменко и Дугарь

Суд отказался отпускать врача Юлию Кузьменко из-под ареста, а медсестру Яну Дугарь освобождать от ночного ареста.

Апелляционный суд Киева в пятницу, 14 февраля оставил в силе меры пресечения двум подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета: врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь, сообщает Украинская правда.

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В частности, адвокаты Кузьменко просили отпустить ее из-под стражи и предлагали отправить под ночной домашний арест.

В частности, адвокат и сама врач настаивали, что она не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства, никоим образом не была причастна к преступлению, на тот момент не была знакома с другой фигуранткой дела - Яной Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало.

Защита обращала внимание, что у Кузьменко на содержании есть сын, а сама она делает уникальные операции.

Адвокаты Дугарь просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

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Защита апеллировала к тому, что у девушки есть алиби, подтвержденное свидетелями, а экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной.

В свою очередь прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обеих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, есть риски, что фигурантки будут скрываться или давить на свидетелей.

Как сообщалось, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

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