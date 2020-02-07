Антоненко отказался свидетельствовать по делу Шеремета

Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона.

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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался свидетельствовать в процессе, пока его адвокатам не дадут ознакомиться с материалами дела. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на Facebook-странице Free Riff.

Кроме того, Антоненко заявил, что не желает сотрудничать со следствием до тех пор, пока со стороны правоохранительных органов не будут устранены все нарушения.

Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста... Немедленно предоставьте разрешение моим адвокатам на доступ к моей личной дела в ИВС, - говорится в сообщении.

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В тексте заявления указывается, что на основании ст. 63 Конституции Украины Антоненко имеет право отказаться отвечать на любые вопросы следствия.

Напомним, в ГПУ принесли доказательства непричастности Яны Дугарь. Полиграф подтвердил невиновность Яны Дугарь.

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