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По пути в Иран с сухогруза пропал украинский моряк

Комментариев: 6
"За 16 дней с конца января по начало февраля уже в третий раз в Украину приходит жуткая весть об исчезновении с борта судна украинского моряка" - сообщают в Фонде.
Горяев Александр Александрович, 1987 года рождения
Горяев Александр Александрович, 1987 года рождения
Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"

Фонд помощи морякам “Ассоль“ заявил о пропаже украинского моряка Александра Горяева с сухогруза Victoriya (IMO 9065912). Происшествие произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран, говорится в сообщении Фонда

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Родные рассказали, что инцидент произошел 08 февраля 2020 года, но представитель крюинговой компании сообщил данную весть 13 февраля. До исчезновения мужчина пожаловался родственникам на “недоразумения“ с капитаном и старпомом судна, гражданами РФ.

“Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его на вахту, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось. У капитана и старпома из России был мотив не искать украинского моряка - для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа“, - говорится в сообщении.

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В благотворительной организации подчеркнули, что Александр - не первый пропавший моряк. 23 января 2020 года с судна Star Aquila (IMO: 9594573) исчез Литвиненко Денис Владимирович. А 24 января с борта судна GREEN ITALIA (IMO: 9045780) исчез Масленников Евгений Владимирович.

Напомним, Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России. Разграбленные в РФ катера “Бердянск“ и “Никополь“ отправлены в ремонт.

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Теги: моряк, пропал
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Комментариев (6)
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Л_о_л_а    14.02.2020, 17:54
Оценка:  -4
Л_о_л_а
админы, почему я вчера не могла зайти в свою почту? Почему сегодня зашла с трудом? Что за блокировка? На каком основании? Зато коцманы, летохрадеки и остальные порохоботы постоянно тусуются на сайте?
WTF2wtf    14.02.2020, 17:27
Оценка:  +4
WTF2wtf
Команда с россиянами?
WTF2wtf    14.02.2020, 17:34
Оценка:  +4
WTF2wtf
... "пожаловался родственниками на “недоразумения“ с капитаном и старпомом судна, гражданами РФ"

No more connents
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:42
Оценка:  -6
Л_о_л_а
Порохобот, неужели этот моряк был бандеровцем??? Ах да...у нас же в Бандерстане готовят кадры для морских офицеров....где ж еще учить моряков как не на полонынах?
WTF2wtf    14.02.2020, 17:44
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ипать же ты контуженое ...
Л_о_л_а    14.02.2020, 17:51
Оценка:  -4
Л_о_л_а
контуженное ты и помойка бигмир....выдавать фейки - ваше все...если моряк национально-свидомый, зачем устраиваться на судно, где капитан гражданин РФ? Если же нет, то причем здесь национальность, если конфликт лежит в другой плоскости???
Кстати, зайти в свой ящик проблематично...бигмир мухлюет?
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