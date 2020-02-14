По пути в Иран с сухогруза пропал украинский моряк

"За 16 дней с конца января по начало февраля уже в третий раз в Украину приходит жуткая весть об исчезновении с борта судна украинского моряка" - сообщают в Фонде.

Фонд помощи морякам “Ассоль“ заявил о пропаже украинского моряка Александра Горяева с сухогруза Victoriya (IMO 9065912). Происшествие произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран, говорится в сообщении Фонда.

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Родные рассказали, что инцидент произошел 08 февраля 2020 года, но представитель крюинговой компании сообщил данную весть 13 февраля. До исчезновения мужчина пожаловался родственникам на “недоразумения“ с капитаном и старпомом судна, гражданами РФ.

“Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его на вахту, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось. У капитана и старпома из России был мотив не искать украинского моряка - для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа“, - говорится в сообщении.

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В благотворительной организации подчеркнули, что Александр - не первый пропавший моряк. 23 января 2020 года с судна Star Aquila (IMO: 9594573) исчез Литвиненко Денис Владимирович. А 24 января с борта судна GREEN ITALIA (IMO: 9045780) исчез Масленников Евгений Владимирович.

Напомним, Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России. Разграбленные в РФ катера “Бердянск“ и “Никополь“ отправлены в ремонт.

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