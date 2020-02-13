Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета - экспертиза

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Пробоина в бронетанковом катере Бердянск возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России, - привел он результаты экспертизы.

Представитель Украины отметил, что эти доказательства “четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018“.

Украинская делегация ранее уже предоставляла Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России. Разграбленные в РФ катера “Бердянск“ и “Никополь“ отправлены в ремонт.

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