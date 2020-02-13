Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета - экспертиза
Пробоина в катере возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из вертолета Ка-52.
Читай также: Причастные к атаке на корабли ВМСУ под Керчью пойдут под санкцииУкраинский бронекатер “Бердянск“ был обстрелян в Керченском проливе в ноябре 2018 года российским вертолетом Ка-52. Об этом свидетельствуют результаты баллистической экспертизы, рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Укринформ.
Пробоина в бронетанковом катере Бердянск возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России, - привел он результаты экспертизы.
Читай также: Россия приостановила следствие против украинских моряковПредставитель Украины отметил, что эти доказательства “четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018“.
Украинская делегация ранее уже предоставляла Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.
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