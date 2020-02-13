Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета - экспертиза

Комментариев: 1
Пробоина в катере возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из вертолета Ка-52.
Пробоина в рубке "Бердянска", полученная 25 ноября 2018 года
Пробоина в рубке "Бердянска", полученная 25 ноября 2018 года
wikipedia.org

Читай также: Причастные к атаке на корабли ВМСУ под Керчью пойдут под санкции

Украинский бронекатер “Бердянск“ был обстрелян в Керченском проливе в ноябре 2018 года российским вертолетом Ка-52. Об этом свидетельствуют результаты баллистической экспертизы, рассказал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, сообщает Укринформ.
 
Пробоина в бронетанковом катере Бердянск возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России, - привел он результаты экспертизы.
 

Читай также: Россия приостановила следствие против украинских моряков

Представитель Украины отметил, что эти доказательства “четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018“.
 
Украинская делегация ранее уже предоставляла Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества подробную информацию о серьезных повреждениях и факты мародерства, совершенные российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, Украина закончила следственные действия с кораблями, вернувшимися в ноябре после годового плена в России. Разграбленные в РФ катера “Бердянск“ и “Никополь“ отправлены в ремонт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Керченский пролив, вертолет, моряки, катер, украинские моряки, катер Бердянск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    13.02.2020, 17:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
А без обстрела россияне их наверное вообще хер поймали бы, судя по тому что было?
Разве что друг-друга могли вообще потопить тараном ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь