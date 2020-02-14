Путин попросил Зеленского “не искажать историю Второй мировой войны”

Известны детали разговора двух Владимиров.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Офис президента ранее сообщил детали разговора, однако пресс-служба Кремля добавила важные моменты.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Путин указал на "недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны". Также известно, что разговор произошел по инициативе Украины.

В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, - сказано в сообщении.

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Сообщается также, что обсуждалась тема войны на Донбассе и Путин прямо поставил вопрос о том, “намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности”.

Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц, - добавили в Кремле.

Напомним, Зеленский созвонился с Путиным. Президенты обсудили проблему возвращения в Украину удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в РФ украинских граждан.

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