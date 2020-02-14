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Путин попросил Зеленского “не искажать историю Второй мировой войны”

Комментариев: 6
Известны детали разговора двух Владимиров.
Зеленский созвонился с Путиным
Зеленский созвонился с Путиным
фотоколлаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Офис президента ранее сообщил детали разговора, однако пресс-служба Кремля добавила важные моменты.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Путин указал на "недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны". Также известно, что разговор произошел по инициативе Украины.

В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, - сказано в сообщении.

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Сообщается также, что обсуждалась тема войны на Донбассе и Путин прямо поставил вопрос о том, “намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности”.

Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц, - добавили в Кремле.

Напомним, Зеленский созвонился с Путиным. Президенты обсудили проблему возвращения в Украину удерживаемых на Донбассе, в Крыму и в РФ украинских граждан.

 

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Теги: Зеленский, Путин, разговор, ВМВ
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Комментариев (6)
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Мухоморище    14.02.2020, 18:41
Оценка:  +3
Мухоморище
НХ ему вообще звонить?
Lyonya-Space    14.02.2020, 18:34
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Искажение истории по мнению лилипута - это то, что является исторической правдой, но идёт вразрез с совдеповской и рашистской пропагандой?....
Ну-ну!
Последние дни Муаммара Каддафи на подходе.
ВасяизИваново    14.02.2020, 19:01
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Уточняй, какого конкретно лилипута.
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:21
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Раздел Польши Гитлером и Сталиным в эту правду входит?
WTFwtfPETYX    14.02.2020, 18:06
Оценка:  -6
WTFwtfPETYX
Кто такой Путин, чтобы указывать нашему 95-ому, 42-двух летнему не л0ху? )))))))))
Путин-Xyйло    14.02.2020, 18:20
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Ответ: Путин-Xyйло и мокшанский ублюдок!
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