В Украине создали собственную тест-систему для выявления коронавируса

Разработчик уверяет, что система прошла испытания и готова к использованию.

Одной тест-системы хватит для проверки 50 человек flickr.com

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Украинские ученые разработали и провели испытания тест-систем собственного производства для выявления коронавируса COVID-19. Ранее Украина закупала стандартные тест-системы для диагностики заражения китайским вирусом. Об этом сообщил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда, пишет УНН.

У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки, — заявил Коляда.

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По словам ученого, тесты прошли необходимые испытания для систем такого рода. Стоимость тест-систем — 5 тысяч гривен на 50 человек, что в 4−5 раз дешевле, чем немецкие аналоги.

Лаборатория готова как сама выполнять исследования, так и предоставить разработку заинтересованным сторонам, но пока предложений не поступало. По словам собеседника, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем.

Напомним, украинцев с симптомами коронавируса не будут эвакуировать из Уханя. Эвакуация украинских граждан из Уханя должна начаться 20 февраля.

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